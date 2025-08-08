PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Aachen

POL-AC: Gemeinsame Pressemeldung von Polizei Aachen und Polizei Düren: Betrunkener Autofahrer richtet viel Schaden an

Kreis Düren/ StädteRegion Aachen (ots)

In der vergangenen Nacht ist ein betrunkener Autofahrer durch die Region gefahren und hat dabei viel Sachschaden verursacht. Glücklicherweise ist niemand verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte sich ein 34-jähriger Mann nach einem Streit am Donnerstagabend (07.08.25) betrunken ins Auto gesetzt und beim Wegfahren einen Wagen in der Einfahrt im Indener Ortsteil Schophoven touchiert. Der Mann hielt zwar kurz an und diskutierte mit einem Familienangehörigen, der dem Autofahrer Wohnungsschlüssel und Handy abnahm. Dennoch setzte der 34-Jährige seine Fahrt fort.

Während der Fahndung wurde die Dürener Polizei von den Kollegen aus Aachen darüber informiert, dass sich der gesuchte Autofahrer offenbar mittlerweile an seiner Wohnanschrift im Stolberger Stadtteil Zweifall (StädteRegion Aachen) aufhielt. Dort wurde er auch angetroffen. Zuvor hatte er beim Einparken noch das Garagentor seiner Mietwohnung beschädigt. Anschließend wollte er zu Fuß flüchten: allerdings ohne Erfolg. Die Einsatzkräfte waren schneller. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Das Verkehrskommissariat der Polizei Düren hat die Ermittlungen wegen Straßenverkehrsgefährdung mit Fahrunsicherheit infolge Alkoholgenusses und unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen. (sk)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen
Pressestelle

Telefon: 0241 / 9577 - 21211
E-Mail: Pressestelle.Aachen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell

