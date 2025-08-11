PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Aachen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Aachen

POL-AC: Motorradfahrer durch Zusammenstoß schwer verletzt

Aachen (ots)

Nach dem Alemannia-Spiel ist es am Samstagnachmittag (09.08.25) in der Nähe der Krefelder Straße zum Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Motorrad gekommen. Dabei wurde der Motorradfahrer aus Aachen schwer verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr eine Frau in ihrem Wagen gegen 16:15 Uhr die Straße Am Gut Wolf entlang. Sie war von der Alkuinstraße kommend in Richtung Kreuzung Am Gut Wolf/ Am Gut Wolf unterwegs, wo sie nach links in Richtung Krefelder Straße abbiegen wollte. Zeitgleich befuhr der Motorradfahrer die vorfahrtsberechtigte Straße Am Gut Wolf (von der Krefelder Straße kommend in Richtung Grüner Weg). Dabei passierte er die nach dem Fußballspiel im Stau stehenden Fahrzeuge. An der Kreuzung Am Gut Wolf/ Am Gut Wolf kam es zum Zusammenstoß mit dem abbiegenden Fahrzeug der 51-jährigen Frau aus Eschweiler. Der Motorradfahrer wurde dadurch schwer verletzt. Die Autofahrerin erlitt einen Schock. Das Auto wurde abgeschleppt, das Motorrad sichergestellt.

Ein Rettungswagen brachte den 30-jährigen Mann in ein Krankenhaus. Weil der Verdacht bestand, dass er Alkohol und Betäubungsmittel konsumiert hatte, wurde ihm dort eine Blutprobe entnommen. Der Mann ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Das Kennzeichen, das an seinem Motorrad angebracht war, ist eigentlich auf ein Wohnmobil zugelassen. Eine Überprüfung der Rahmennummer des Motorrads zeigte, dass es zum Unfallzeitpunkt nicht zugelassen war.

Das Verkehrskommissariat der Polizei Aachen ermittelt gegen den Mann unter anderem wegen Trunkenheit im Verkehr, Urkundenfälschung, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Kennzeichenmissbrauchs und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Gegen die Frau wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. (sk)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen
Pressestelle

Telefon: 0241 / 9577 - 21211
E-Mail: Pressestelle.Aachen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Aachen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Aachen
Weitere Meldungen: Polizei Aachen
Alle Meldungen Alle
  • 11.08.2025 – 10:26

    POL-AC: Kontrollen in der Eifel - fünf drohende Fahrverbote

    StädteRegion Aachen/ Eifel/ Simmerath (ots) - Der Verkehrsdienst der Polizei Aachen hat am Sonntag (10.08.25) wieder umfangreiche Kontrollen durchgeführt. Überprüft wurde die Geschwindigkeit auf der B266 in Simmerath (Richtung Kesternich und Richtung Einruhr). Die zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt dort 70 Stundenkilometer. Außerdem wurde das Streckenverbot in Steckenborn kontrolliert. Insgesamt kontrollierte ...

    mehr
  • 11.08.2025 – 09:05

    POL-AC: Verkehrsunfall in der Eifel: Motorradfahrer verunglückt beim Einscheren

    Simmerath (ots) - Auf der B266 bei Dedenborn ist am Sonntagabend (10.08.25) ein schwerer Unfall passiert. Ein Motorradfahrer musste verletzt ins Krankenhaus geflogen werden. Nach bisherigen Erkenntnissen war eine Motorrad-Kolonne gegen 18 Uhr Richtung Kesternich unterwegs. Als die Kolonne nach und nach ein Auto kurz vor der Einmündung Richtung Dedenborn überholte, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren