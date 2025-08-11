Polizei Aachen

POL-AC: Motorradfahrer durch Zusammenstoß schwer verletzt

Aachen (ots)

Nach dem Alemannia-Spiel ist es am Samstagnachmittag (09.08.25) in der Nähe der Krefelder Straße zum Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Motorrad gekommen. Dabei wurde der Motorradfahrer aus Aachen schwer verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr eine Frau in ihrem Wagen gegen 16:15 Uhr die Straße Am Gut Wolf entlang. Sie war von der Alkuinstraße kommend in Richtung Kreuzung Am Gut Wolf/ Am Gut Wolf unterwegs, wo sie nach links in Richtung Krefelder Straße abbiegen wollte. Zeitgleich befuhr der Motorradfahrer die vorfahrtsberechtigte Straße Am Gut Wolf (von der Krefelder Straße kommend in Richtung Grüner Weg). Dabei passierte er die nach dem Fußballspiel im Stau stehenden Fahrzeuge. An der Kreuzung Am Gut Wolf/ Am Gut Wolf kam es zum Zusammenstoß mit dem abbiegenden Fahrzeug der 51-jährigen Frau aus Eschweiler. Der Motorradfahrer wurde dadurch schwer verletzt. Die Autofahrerin erlitt einen Schock. Das Auto wurde abgeschleppt, das Motorrad sichergestellt.

Ein Rettungswagen brachte den 30-jährigen Mann in ein Krankenhaus. Weil der Verdacht bestand, dass er Alkohol und Betäubungsmittel konsumiert hatte, wurde ihm dort eine Blutprobe entnommen. Der Mann ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Das Kennzeichen, das an seinem Motorrad angebracht war, ist eigentlich auf ein Wohnmobil zugelassen. Eine Überprüfung der Rahmennummer des Motorrads zeigte, dass es zum Unfallzeitpunkt nicht zugelassen war.

Das Verkehrskommissariat der Polizei Aachen ermittelt gegen den Mann unter anderem wegen Trunkenheit im Verkehr, Urkundenfälschung, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Kennzeichenmissbrauchs und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Gegen die Frau wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. (sk)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell