Polizei Aachen

POL-AC: Kontrollen in der Eifel - fünf drohende Fahrverbote

StädteRegion Aachen/ Eifel/ Simmerath (ots)

Der Verkehrsdienst der Polizei Aachen hat am Sonntag (10.08.25) wieder umfangreiche Kontrollen durchgeführt.

Überprüft wurde die Geschwindigkeit auf der B266 in Simmerath (Richtung Kesternich und Richtung Einruhr). Die zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt dort 70 Stundenkilometer. Außerdem wurde das Streckenverbot in Steckenborn kontrolliert.

Insgesamt kontrollierte der Verkehrsdienst über 1600 Fahrzeuge. 53-mal mussten Verwarngelder verhängt werden, 17 Ordnungswidrigkeitenanzeigen wurden geschrieben. Fünf Verkehrsteilnehmende müssen mit einem Fahrverbot und einer Geldbuße rechnen. Ein Motorradfahrer aus der StädteRegion Aachen war mit 136 km/h unterwegs, ein Auto aus dem Kreis Euskirchen mit 122 km/h.

Das Streckenverbot auf der L128 in Simmerath-Steckenborn wurde im kontrollierten Zeitraum insgesamt 28-mal missachtet.

Die Kontrollen des Verkehrsdienstes der Polizei Aachen werden auch in den nächsten Wochen fortgesetzt. (sk)

