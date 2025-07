Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall in Fußgängerzone - Zweijähriger leicht verletzt

Ludwigshafen - Mitte (ots)

Am Freitag, den 04.07.2025 gegen 12:45 Uhr, kam es in der Fußgängerzone der Bismarckstraße in Ludwigshafen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 43-jährigen Fahrradfahrer und einem zweijährigen Kind. Das zweijährige Kind befand sich spielend mit einem Ball in der Fußgängerzone. Zeitgleich befuhr der Fahrradfahrer verkehrswidrig die Fußgängerzone. Als der Ball des Kindes nun wegrollte, eilte dieses dem Ball hinterher. Der Radfahrer konnte dem Kind sodann nicht mehr ausweichen und es kam zum Zusammenstoß zwischen den Beiden. Hierbei verletzten sich beide leicht, wobei das Kind zur weiteren Abklärung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht wurde. Hier ergab sich, dass das Kind nur leicht verletzt wurde und nicht im Krankenhaus verbleiben muss. Gegen den Radfahrer wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

