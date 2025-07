POL-PPRP: Gefährliche Körperverletzung mit unbekannten Beteiligten

Ludwigshafen (ots) - Am Freitagabend, den 04.07.2025, gegen 21 Uhr kam es in der Auholzstraße zwischen zwei Großfamilien zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Während der Auseinandersetzung wurden auch Schlagwerkzeuge, Pfefferspray und Messer eingesetzt. Es wurden hierbei fünf Personen schwer verletzt und mussten zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser verbracht werden. Die Einsatzlage wurde mit ...

