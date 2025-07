Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verdacht schwerer Landfriedensbruch

Ludwigshafen (ots)

Am Freitagabend, den 04.07.2025, gegen 21 Uhr kam es in der Auholzstraße zwischen zwei Großfamilien zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Während der Auseinandersetzung wurden auch Schlagwerkzeuge, Pfefferspray und Messer eingesetzt. Es wurden hierbei fünf Personen schwer verletzt und mussten zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser verbracht werden. Die Einsatzlage wurde mit zahlreichen Polizeibeamten und Rettungskräften bewältigt. Hintergrund der Tat ist Ermittlungsgegenstand der Kriminalpolizei Ludwigshafen.

Falls Sie sachdienliche Hinweise zu der Tat machen können, melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-24250 oder per E-Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell