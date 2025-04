Polizei Bochum

POL-BO: Zwei Einbrüche in einem Mehrfamilienhaus: Polizei fahndet nach Tatverdächtigen

Bochum (ots)

Nach zwei Wohnungseinbrüchen in einem Mehrfamilienhaus am Freitagabend, 4. April, in Bochum-Wattenscheid fahndet die Polizei nach zwei Tatverdächtigen und bittet um Hinweise.

Zwischen 19 und 20 Uhr verschafften sich zwei Unbekannte Zutritt in zwei Wohnungen eines Mehrfamilienhauses an der Hochstraße und durchwühlten sie. Gegen 20 Uhr kam eine 34-jährige Bewohnerin nach Hause und beobachtete wie zwei verdächtige Personen das Mehrfamilienhaus verließen. Sie flüchteten in Richtung Hardenbergstraße.

Eine der Personen soll weiblich sein und wird auf ca. 40 Jahre alt geschätzt. Sie wird als mittelschlank und "serbische Roma" beschrieben mit braunen Haaren sowie braunen Augen. Bekleidet war sie mit einer Jeansjacke und Jeanshose. Die andere Person soll dagegen männlich sein und wird auf ca. 28-30 Jahre alt geschätzt. Er soll schwarze Haare zum Seitenscheitel gegelt sowie einen Dreitagebart haben. Bekleidet war er mit einer Jeanshose und einer Joggingjacke.

Das zuständige Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummern 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell