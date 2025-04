Polizei Bochum

POL-BO: Skippy auf Abwegen: Polizei rettet aus dem Nest gefallenes Eichhörnchen

Bochum (ots)

Klein, flauschig und mutterseelenallein: Bochumer Polizeibeamte haben ein kleines Eichhörnchenjunges in ihre Obhut genommen - und gaben ihm einen Namen.

Der Einsatz ereignete sich bereits am Sonntag, 30. März, im Appolonia-Pfaus-Park in Bochum-Mitte - aber die Geschichte bewegt uns auch jetzt noch. Eine Spaziergängerin hatte das kleine, hilflose Tier gefunden und sofort die Polizei gerufen. Das Hörnchen war offenbar aus seinem Kobel gefallen und reagierte zunächst nicht. Die Polizisten nahmen den Nager mit zur Polizeiwache Bochum-Mitte und recherchierten, wer ihnen weiterhelfen könnte. Wer kennt sich nur mit Eichhörnchen aus?

Hilfe kam schließlich aus dem Sauerland: Eine Mitarbeiterin eines auf Eichhörnchen spezialisierten Tierschutzvereins setzte sich sofort ins Auto, untersuchte das Mini-Hörnchen wenig später vor Ort und fand heraus: alles in Ordnung. Das ca. fünf Wochen alte Fellknäul (übrigens ein Mädchen) war zum Glück nicht schwer verletzt. Die Mitarbeiterin wird das Jungtier aufpäppeln und großziehen und es dann in die Freiheit entlassen. Anschließend wird es dann in die Freiheit entlassen und wird eigenständig seine Nüsse suchen und verstecken.

Die Beamten tauften das Mini-Hörnchen noch auf den Namen Skippy - und wünschen weiterhin gute Genesung.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell