Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Weiterfahrt ins Krankenhaus

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Eisenberg: Unter Drogen stellten die Beamten der Polizei einen Fahrer eines E-Scooters fest. Der 44-jährige Mann geriet am Sonntagmittag in der Gösener Straße in eine Kontrolle und wies einen positiven Drogentest auf. Aufmerksam wurden die Polizisten auf den Roller, da dieser keine Pflichtversicherung aufwies. Mit dem Streifenwagen ging es anschließend in ein Krankenhaus zur Blutentnahme. Der Mann muss sich nun für seine Taten verantworten.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell