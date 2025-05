Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Hochwertiges E-Bike gestohlen - Zeugen gesucht

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Freitag im Zeitraum zwischen 12:30 Uhr und 16:00 Uhr entwendete eine bislang unbekannte Täterschaft in der Mannheimer Straße ein hochwertiges E-Bike der Marke Specialized, welches mit einem Faltschloss am dortigen Fahrrad-Anlehnbügel gesichert war.

Gegen 16:00 Uhr konnte die Besitzerin des grauen E-Bikes nur noch das Fahrradschloss an obengenannter Örtlichkeit feststellen. Die Höhe des entstandenen Diebstahlschadens beträgt etwa 5.000 Euro.

Das Polizeirevier Schwetzingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl mitteilen können, werden gebeten, sich mit unter der Telefonnummer 06202/288-0 zu melden.

