Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis: - Auto bei Verkehrsunfall überschlagen - Pressemitteilung Nr. 2

Ketsch (ots)

Wie bereits berichtet

www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6025477 kam es am Sonntagnachmittag kurz nach 13:00 Uhr in der Hebelstraße/Walldorfer Straße in Ketsch zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich ein PKW überschlug und letztendlich auf dem Dach zum Liegen kam. Nach derzeitigem Stand der Unfallermittlungen missachtete ein 35-jähriger Fahrer eines Toyotas die Vorfahrt eines 74-jährigen Skoda-Fahrers. Bei der Kollision verletzte sich der 35-jährige leicht und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus zur weiteren medizinischen Versorgung transportiert. Der Skoda wurde bei der Kollision seitlich so getroffen, dass das Fahrzeug auf die Seite und letztendlich auf das Dach kippte, bevor es so liegen blieb. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten durch eine Fachfirma abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden von rund 40.000,- Euro. Das Polizeirevier Schwetzingen hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell