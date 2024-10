POL-BO: Verkehrsunfall mit Linienbus - Mehrere Personen verletzt

Bochum (ots) - Ein noch unbekannter Täter hat am frühen Donnerstagmorgen, 17. Oktober, eine Mülltonne in Brand gesetzt. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen. Der Vorfall ereignete sich gegen 1.30 Uhr auf dem frei zugänglichen Schulhof einer Grundschule an der Neulingstraße 15 in Bochum-Weitmar. Zeugen beobachteten einen jungen Mann, der mit eingeschalteter ...

mehr