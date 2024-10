Polizei Bochum

POL-BO: Unbekannter Täter steckt Mülltonne in Brand - Zeugen gesucht!

Bochum (ots)

Ein noch unbekannter Täter hat am frühen Donnerstagmorgen, 17. Oktober, eine Mülltonne in Brand gesetzt. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Der Vorfall ereignete sich gegen 1.30 Uhr auf dem frei zugänglichen Schulhof einer Grundschule an der Neulingstraße 15 in Bochum-Weitmar. Zeugen beobachteten einen jungen Mann, der mit eingeschalteter Taschenlampe seines Handys an den Mülltonnen hantierte. Als eine davon Feuer fing, flüchtete der Brandstifter in Richtung Holtingstraße.

Die Feuerwehr löschte den Brand, bevor weitere Schäden entstehen konnten. Verletzt wurde niemand.

Laut Zeugenangaben sei der Täter männlich, etwa 20 Jahre alt und ca. 180 cm groß. Er habe kurze dunkle Haare und sei zur Tatzeit mit einer schwarzen Jacke und einer hellblauen Jeanshose bekleidet gewesen.

Wer hat etwas beobachtet und kann helfen? Hinweise nimmt das ermittelnde Kriminalkommissariat unter den Rufnummern 0234 909-8405 oder -4441 (Kriminalwache) entgegen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell