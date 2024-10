Polizei Bochum

POL-BO: Raubdelikt in Bochum - Kripo ermittelt und sucht Zeugen

Bochum (ots)

Die Kriminalpolizei ermittelt nach einem Raubdelikt in der Bochumer Innenstadt und bittet um Zeugenhinweise.

Am Dienstagabend, 15. Oktober, hielt sich ein 21-jähriger Dortmunder gegen 22.25 Uhr auf der Hans-Böckler-Straße im Bereich zwischen dem technischen Rathaus und der Bibliothek auf, als er von einem bislang unbekannten Mann angesprochen wurde. Der Unbekannte versuchte, dem Dortmunder die Geldbörse zu entreißen, was ihm jedoch nicht gelang. Der Täter flüchtete daraufhin ohne Beute in Richtung Musikschule.

Der Mann wird wie folgt beschrieben: ca. 1,85 m groß, "arabisches Aussehen", schwarzer kurzer Bart, dunkle Jacke, schwarze Basecap.

Die Kripo ermittelt und bittet unter den Rufnummern 0234 909-4105 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell