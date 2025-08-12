Polizei Aachen

POL-AC: Schwerer Unfall im Wald - Fahrradfahrer wird lebensgefährlich verletzt

Würselen/ Herzogenrath (ots)

Im Waldgebiet zwischen Pley und Kohlscheid ist am Montagmittag (11.08.25) ein Fahrradfahrer lebensgefährlich verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der Mann aus dem niederländischen Helmond in Begleitung seiner Frau gegen 13:30 Uhr auf einem unbefestigten Waldweg im Bereich Kohlscheider Straße/ Oststraße unterwegs gewesen. Aus ungeklärter Ursache stürzte der 80-Jährige mit seinem Pedelec. Ein Passant alarmierte die Rettungskräfte. Mit lebensgefährlichen Kopfverletzungen wurde er in ein Krankenhaus gebracht.

Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Aachen war vor Ort. (sk)

