Polizei Aachen

POL-AC: ERGÄNZUNG zu unserer Pressemitteilung: Schwerer Unfall im Wald - Fahrradfahrer wird lebensgefährlich verletzt

Würselen/ Herzogenrath (ots)

Nach der Veröffentlichung unserer Pressemitteilung zum Unfall des Fahrradfahrers am Montagmittag (11.08.25) gibt es neue Hinweise. Dadurch stellt sich das Unfallgeschehen mittlerweile etwas anders dar.

Demnach muss der Mann vor dem Unfall im Waldgebiet unterhalb einer Brücke an der Klinkheider Straße in Herzogenrath gegen einen Poller geprallt und hingefallen sein. Danach soll er bis zur Örtlichkeit im Wald weitergefahren sein, wo er am Boden liegend von den Einsatzkräften vorgefunden wurde. Das Verkehrskommissariat der Polizei Aachen hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

(Siehe auch unsere Ursprungsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11559/6095004) (sk)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell