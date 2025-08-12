PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Aachen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Aachen

POL-AC: ERGÄNZUNG zu unserer Pressemitteilung: Schwerer Unfall im Wald - Fahrradfahrer wird lebensgefährlich verletzt

Würselen/ Herzogenrath (ots)

Nach der Veröffentlichung unserer Pressemitteilung zum Unfall des Fahrradfahrers am Montagmittag (11.08.25) gibt es neue Hinweise. Dadurch stellt sich das Unfallgeschehen mittlerweile etwas anders dar.

Demnach muss der Mann vor dem Unfall im Waldgebiet unterhalb einer Brücke an der Klinkheider Straße in Herzogenrath gegen einen Poller geprallt und hingefallen sein. Danach soll er bis zur Örtlichkeit im Wald weitergefahren sein, wo er am Boden liegend von den Einsatzkräften vorgefunden wurde. Das Verkehrskommissariat der Polizei Aachen hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

(Siehe auch unsere Ursprungsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11559/6095004) (sk)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen
Pressestelle

Telefon: 0241 / 9577 - 21211
E-Mail: Pressestelle.Aachen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Aachen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Aachen
Weitere Meldungen: Polizei Aachen
Alle Meldungen Alle
  • 12.08.2025 – 14:32

    POL-AC: Unbekannte stehlen Pakete mit hochwertigem Inhalt: Polizei sucht Zeugen

    Aachen (ots) - Nach einem Diebstahl von Paketen von einem Firmengelände an der Avantisallee sucht die Polizei Zeugen. Kurz vor 10 Uhr am Samstag (09.08.25) waren drei Unbekannte in einem weißen Kastenwagen vorgefahren und hatten sich als Mitarbeiter eines bekannten Online-Handels ausgegeben. Danach konnten sie innerhalb einer Viertelstunde fast 200 Pakete im ...

    mehr
  • 12.08.2025 – 09:18

    POL-AC: Schwerer Unfall im Wald - Fahrradfahrer wird lebensgefährlich verletzt

    Würselen/ Herzogenrath (ots) - Im Waldgebiet zwischen Pley und Kohlscheid ist am Montagmittag (11.08.25) ein Fahrradfahrer lebensgefährlich verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Mann aus dem niederländischen Helmond in Begleitung seiner Frau gegen 13:30 Uhr auf einem unbefestigten Waldweg im Bereich Kohlscheider Straße/ Oststraße unterwegs ...

    mehr
  • 11.08.2025 – 15:31

    POL-AC: Raub in der Innenstadt - Mann wird schwer verletzt

    Aachen (ots) - Nach einem Raub am Wochenende sucht die Polizei nach Zeugen. Ein 19-jähriger Mann war am frühen Sonntagmorgen (10.08.25) schwer verletzt worden. Gegen 4 Uhr war die Polizei auf eine Streiterei im Bereich Marienbongard/ Malteserstraße aufmerksam geworden. Mehrere Personen diskutierten laut miteinander. Vor einem Discounter in der Milchstraße entdeckten die Einsatzkräfte kurze Zeit später einen auf dem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren