POL-RE: Recklinghausen/ Dorsten/ Datteln/ Herten: Polizei bittet nach Einbrüchen und Diebstählen um Hinweise

Recklinghausen:

Auf der Breslauer Straße hebelten bislang unbekannte Täter eine Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus auf. Sie durchsuchten die Räume und flüchteten mit Bargeld. Der Einbruch passierte am Freitag in der Zeit von 10:30 Uhr bis 13:00 Uhr.

Dorsten:

In der Zeit vom 06. August bis zum Abend des 08. August entwendeten bislang unbekannte Täter einen Anhänger, der mit einem Boot ("Beneteau" in weiß/lila) beladen war. Der Anhänger mit Recklinghäuser Kennzeichen stand in diesem Zeitraum an der Straße "Markeneck" vor einem Wohnhaus.

Nach einem Auto-Diebstahl "An der Seitenkapelle" bittet die Polizei um Hinweise. In der Nacht von Sonntag auf Montag entwendeten bislang unbekannte Täter einen schwarzen Hyundai IONI Q5 mit Kennzeichen aus Recklinghausen.

Datteln:

Ein bislang unbekannter Täter gelangte am frühen Samstagmorgen (04:11 Uhr) in ein Wohnhaus an der Schloßstraße. Er durchwühlte mehrere Räume. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch unklar. Eine Videoüberwachung zeichnete den unbekannten Mann auf.

Personenbeschreibung:

- dunkler Kapuzenpullover, Kapuze über den Kopf gezogen - vermummt mit Halstuch - dunkle Hose - Handschuhe - dunkle Schuhe - Umhängetasche

Der Einbrecher flüchtete über den Einstiegsweg.

Herten:

Am Samstagvormittag (ca. 10: 00 Uhr) hat eine Anwohnerin des Erich-Gisar-Weg mutmaßliche Einbrecher überrascht. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich vermutlich drei Täter Zugang zu einem Einfamilienhaus, indem sie die Haustür aufhebelten. Als eine Anwohnerin auf dem Einbruch aufmerksam wurde und auf die Unbekannten traf, ergriffen die Täter die Flucht und nahmen unter anderem Schmuck mit.

Zwei Männer können wie folgt beschrieben werden: 1. Person:

- schlank - ca. 1,70 Meter - ca. 25 Jahre alt - dunkle Augen - dunkel gekleidet

2. Person:

- untersetzt - 25-28 Jahre alt - dunkle Augen - Bart/Schnäuzer - blau/beige gekleidet

Auf dem Reitkamp konnten Anwohner am Samstag Einbrecher in die Flucht schlagen. Als ein Ehepaar gegen 17:00 Uhr von einer Radtour zurückkehrte, trafen sie auf vier verdächtige Männer. Die Unbekannten hatten zuvor das Gartentor des Reiheneckhauses aufgehebelt und verschafften sich so Zutritt zum Grundstück. Anschließend versuchten sie ins Wohnhaus zu gelangen, wurden durch das Ehepaar aber bei der Tat gestört. Sie rannten über die Georg-Büchner-Straße davon.

Person 1: männlich, 1,80 Meter, schwarze Kurzhaarfrisur, normale Statur, rundliche Gesichtsform, Anfang 20, weißes T-Shirt, schwarze kurze Hose, Sneaker

Person 2: männlich, 1,70-1,80 Meter, dünne Statur, 40-50 Jahre alt, graues Haar in Bob Länge, dunkel gekleidet

Person 3 & 4: männlich, 1,70-1,80 Meter, dünne Statur, relativ junges Aussehen, dünne Statur, hell gekleidet

Am vergangenen Wochenende gelangten Einbrecher vermutlich über ein Fenster in einen Kindergarten an der Scherlebecker Straße. Aus den Büroräumen nahmen sie unter anderem einen Schranktresor mit Bargeld mit. Sie flüchteten unerkannt.

Hinweistelefon der Polizei: 08002361111

