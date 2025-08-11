Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Ältere Dame um ihren Schmuck gebracht

Recklinghausen (ots)

Am vergangenen Freitag, dem 08. August, zwischen 10.30 und 14 Uhr verschafften sich ein Mann und eine Frau unter einem Vorwand Zugang zu der Wohnung einer 88-jährigen Dame aus Bottrop-Stadtmitte.

Die beiden Täter, ein Mann und eine Frau mit ausländischem Akzent, fragten die Seniorin erst nach einem Glas Wasser, danach gezielt nach Goldschmuck. Daraufhin durchsuchten die beiden Täter das Haus und verschafften sich gewaltsam Zugang zu einem verschließbaren Holzschrank, aus welchem sie den Schmuck entnahmen. Als Dankeschön gaben sie dem Opfer wertlosen Modeschmuck. Eine Täterbeschreibung liegt nicht vor.

Dieser Fall ist kein Einzelfall. Bundesweit gibt es immer wieder Betrugsversuche zum Nachteil älterer Menschen. Viel zu oft gelingt es den Tätern dabei, Seniorinnen und Senioren um ihr Erspartes/Vermögen zu betrügen. Im Kampf gegen die Täter setzt die Polizei auch auf die Mitarbeit der Bürgerinnen und Bürger. Sprechen Sie mit Ihren Angehörigen über die verschiedenen Maschen (Schockanruf, Enkeltrick, falsche Polizeibeamte etc.) der Betrüger. Das Projekt "Next Generation" trägt zum Schutz von Seniorinnen und Senioren bei. Nähere Informationen dazu finden Sie hier: https://recklinghausen.polizei.nrw/artikel/projekt-next-generation-zum-schutz-von-seniorinnen-und-senioren

