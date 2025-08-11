PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Ältere Dame um ihren Schmuck gebracht

Recklinghausen (ots)

Am vergangenen Freitag, dem 08. August, zwischen 10.30 und 14 Uhr verschafften sich ein Mann und eine Frau unter einem Vorwand Zugang zu der Wohnung einer 88-jährigen Dame aus Bottrop-Stadtmitte.

Die beiden Täter, ein Mann und eine Frau mit ausländischem Akzent, fragten die Seniorin erst nach einem Glas Wasser, danach gezielt nach Goldschmuck. Daraufhin durchsuchten die beiden Täter das Haus und verschafften sich gewaltsam Zugang zu einem verschließbaren Holzschrank, aus welchem sie den Schmuck entnahmen. Als Dankeschön gaben sie dem Opfer wertlosen Modeschmuck. Eine Täterbeschreibung liegt nicht vor.

Dieser Fall ist kein Einzelfall. Bundesweit gibt es immer wieder Betrugsversuche zum Nachteil älterer Menschen. Viel zu oft gelingt es den Tätern dabei, Seniorinnen und Senioren um ihr Erspartes/Vermögen zu betrügen. Im Kampf gegen die Täter setzt die Polizei auch auf die Mitarbeit der Bürgerinnen und Bürger. Sprechen Sie mit Ihren Angehörigen über die verschiedenen Maschen (Schockanruf, Enkeltrick, falsche Polizeibeamte etc.) der Betrüger. Das Projekt "Next Generation" trägt zum Schutz von Seniorinnen und Senioren bei. Nähere Informationen dazu finden Sie hier: https://recklinghausen.polizei.nrw/artikel/projekt-next-generation-zum-schutz-von-seniorinnen-und-senioren

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Jonas Eckhorst
Telefon: 02361 55 1031
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Alle Meldungen Alle
  • 11.08.2025 – 13:02

    POL-RE: Haltern am See: Tödlicher Unfall auf Bossendorfer Damm - Nachtragsmeldung

    Recklinghausen (ots) - Gestern Nachmittag hat es auf dem Bossendorfer Damm einen tödlichen Unfall mit mehreren Schwerverletzten gegeben. Den Link zur Erstmeldung finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/6093838 Nach bisherigen Erkenntnissen war eine 54-Jährige Frau aus Bochum mit ihrem Auto in Richtung Flaesheim unterwegs. Aus nicht geklärter ...

    mehr
  • 11.08.2025 – 12:33

    POL-RE: Castrop-Rauxel: Senior verhindert Raub am Münsterplatz

    Recklinghausen (ots) - Am Samstag kam es zu einem versuchten Raub am Münsterplatz - der Geschädigte konnte den Tatverdächtigen vertreiben. Gegen 16:00 Uhr sprach ein unbekannter Mann einen 80-Jährigen aus Castrop-Rauxel an, er fragte nach einem Arzt. Im weiteren Verlauf schubste der Tatverdächtige den Mann und versuchte in dessen Hosentasche zu greifen. Der 80-Jährige schaffte es den Unbekannten mit seiner Krücke ...

    mehr
  • 11.08.2025 – 11:15

    POL-RE: Herten: Hochwertige Uhr vom Handgelenk geraubt - Zeugen gesucht

    Recklinghausen (ots) - Ein 75-Jähriger aus Recklinghausen war am Freitagabend (22 Uhr) in Begleitung von zwei Zeugen auf dem Weg zu seinem Auto auf einem Parkplatz an der Ewaldstraße. Davor waren alle drei in einem Linienbus (SB27) unterwegs. Ein bislang unbekannter Mann schubste zunächst eine 63-Jährige zur Seite, sie stürzte dabei. Anschließend riss der Täter ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren