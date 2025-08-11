Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Hochwertige Uhr vom Handgelenk geraubt - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Ein 75-Jähriger aus Recklinghausen war am Freitagabend (22 Uhr) in Begleitung von zwei Zeugen auf dem Weg zu seinem Auto auf einem Parkplatz an der Ewaldstraße. Davor waren alle drei in einem Linienbus (SB27) unterwegs. Ein bislang unbekannter Mann schubste zunächst eine 63-Jährige zur Seite, sie stürzte dabei. Anschließend riss der Täter dem Mann eine hochwertige Armbanduhr vom Handgelenk und flüchtete in Richtung Ewaldstraße. Der zweite Begleiter (65 Jahre) hatte noch versucht den Täter aufzuhalten. Die Fahndung nach dem Täter verlief bislang erfolglos.

Personenbeschreibung: männlich, 20-30 Jahre alt, ca. 1,90 m groß, Bart, schlanke Statur, schwarzer Jogginganzug mit gelben Applikationen

Zeugen melden sich bitte bei der Polizei unter der 0800 2361 111.

