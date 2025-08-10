Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Tödlicher Unfall auf Bossendorfer Damm - mehrere Schwerverletzte

Recklinghausen (ots)

Auf dem Bossendorfer Damm hat es heute Nachmittag einen schweren Unfall zwischen zwei Autos gegeben. Ein Mann wurde dabei tödlich verletzt. Fünf weitere Insassen erlitten schwere und teils lebensgefährliche Verletzungen. Mehrere Rettungshubschrauber und Krankenwagen brachten die Verletzten in Krankenhäuser. Nach bisherigen Informationen stießen zwei Autos um 17:19 Uhr frontal zusammen. Der genaue Unfallhergang ist aktuell noch unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Ein drittes Auto touchierte nach dem Zusammenstoß eines der verunfallten Fahrzeuge. Der Autofahrer blieb unverletzt.

Die Straße musste während der Unfallaufnahme gesperrt werden und dauert noch an. Beide Fahrzeuge wurden durch die Polizei sichergestellt und waren nicht mehr fahrbereit - ein Abschleppunternehmen kümmerte sich um den Transport. Der Unfall wurde von einem speziell geschulten Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei aufgenommen.

