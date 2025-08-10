POL-HSK: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Bestwig - Nuttlar (ots) - Am Samstag, 09.08.2025, 18:50 Uhr kam es auf der L776 zwischen Nuttlar und Rüthen zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Hierbei kam ein Kradfahrer im Bereich einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn an und stürzte. Der Kradfahrer verletzte sich hierbei leicht. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis Leitstelle Telefon: 0291-9020-3110 Fax: ...

mehr