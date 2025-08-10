Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
POL-HSK: Verkehrsunfall mit Personenschaden
Marsberg-Canstein (ots)
Am frühen Sonntag, gegen 02:30 Uhr, befuhr ein 29jähriger Mann mit seinem Pkw die L 870 und kam aus bisher unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Der 29jährige Fahrzeugführer wurde dabei leichtverletzt.
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Leitstelle
Telefon: 0291-9020-3110
Fax: 0291-9020-3119
E-Mail: leitstelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell