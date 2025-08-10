Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
POL-HSK: Verkehrsunfall mit Personenschaden
Sundern - Hagen (ots)
Im Bereich des Waldgebietes in Wildewiese stürzte am Samstag, 09.08.2025, gegen 16:30 Uhr, ein 68jähriger Radfahrer mit seinem Fahrrad aus bislang ungeklärter Ursache. Aufgrund des Sturzgeschehens war dieser kurzzeitig bewusstlos. Nach erfolgter Erstversorgung wurde der Radfahrer dem nächstgelegenen Krankenhaus zugeführt und verblieb dort schwerverletzt.
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Leitstelle
Telefon: 0291-9020-3110
Fax: 0291-9020-3119
E-Mail: leitstelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell