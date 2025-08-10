PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Sundern - Hagen (ots)

Im Bereich des Waldgebietes in Wildewiese stürzte am Samstag, 09.08.2025, gegen 16:30 Uhr, ein 68jähriger Radfahrer mit seinem Fahrrad aus bislang ungeklärter Ursache. Aufgrund des Sturzgeschehens war dieser kurzzeitig bewusstlos. Nach erfolgter Erstversorgung wurde der Radfahrer dem nächstgelegenen Krankenhaus zugeführt und verblieb dort schwerverletzt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Leitstelle
Telefon: 0291-9020-3110
Fax: 0291-9020-3119
E-Mail: leitstelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Alle Meldungen Alle
  • 10.08.2025 – 09:24

    POL-HSK: Verkehrsunfall mit Personenschaden

    Olsberg-Elleringhausen (ots) - Ein 54jähriger Radfahrer befuhr einen abschüssigen Waldweg im Bereich des Wanderparkplatzes Feuereiche. Dabei wich er zwei Wanderern aus und kam zu Fall. Der Radfahrer verletzte sich bei dem Sturz schwer und wurde in ein nächstgelegenes Krankenhaus verbracht. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis Leitstelle Telefon: 0291-9020-3110 Fax: ...

    mehr
  • 10.08.2025 – 09:17

    POL-HSK: Exibitionist

    Arnsberg-Neheim (ots) - Am Samstag, 09.08.2025, gegen 19:50 Uhr, kam es im Bereich Neheim, Bremers Park zu exhibitionistischen Handlungen in der Öffentlichkeit. Im Rahmen dieser Tathandlungen kam es zu einer Körperverletzung zum Nachteil des Täters. Dieser wurde dabei leichtverletzt. Ebenfalls vor Ort befindliche Einsatzkräfte wurden bedroht und beleidigt. Die Ermittlungen dauern an. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis ...

    mehr
  • 10.08.2025 – 08:34

    POL-HSK: Waldbrand von ca 1,5ha

    Winterberg-Medebach (ots) - Am Samstag, 09.08.2025, kam es kurz nach 13 Uhr in einem Waldgebiet, angrenzend an eine Bergkuppe bei Medebach, zu einem Brand. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften mit der Polizei vor Ort. Hier brannten ca 1,5ha. Gegen 16 Uhr war der Waldbrand seitens der Feuerwehr unter Kontrolle. Die Löscharbeiten konnten gegen Mitternacht abgeschlossen werden. Hinweise zur Brandursache liegen bislang nicht vor. Rückfragen von ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren