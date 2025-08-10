Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
POL-HSK: Verkehrsunfall mit Personenschaden
Olsberg-Elleringhausen (ots)
Ein 54jähriger Radfahrer befuhr einen abschüssigen Waldweg im Bereich des Wanderparkplatzes Feuereiche. Dabei wich er zwei Wanderern aus und kam zu Fall. Der Radfahrer verletzte sich bei dem Sturz schwer und wurde in ein nächstgelegenes Krankenhaus verbracht.
