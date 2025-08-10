PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Olsberg-Elleringhausen (ots)

Ein 54jähriger Radfahrer befuhr einen abschüssigen Waldweg im Bereich des Wanderparkplatzes Feuereiche. Dabei wich er zwei Wanderern aus und kam zu Fall. Der Radfahrer verletzte sich bei dem Sturz schwer und wurde in ein nächstgelegenes Krankenhaus verbracht.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Leitstelle
Telefon: 0291-9020-3110
Fax: 0291-9020-3119
E-Mail: leitstelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

