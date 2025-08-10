POL-HSK: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Winterberg-Medebach (ots) - Am Samstag, 09.08.2025, kam es kurz nach 13 Uhr in einem Waldgebiet, angrenzend an eine Bergkuppe bei Medebach, zu einem Brand. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften mit der Polizei vor Ort. Hier brannten ca 1,5ha. Gegen 16 Uhr war der Waldbrand seitens der Feuerwehr unter Kontrolle. Die Löscharbeiten konnten gegen Mitternacht abgeschlossen werden. Hinweise zur Brandursache liegen bislang nicht vor. Rückfragen von ...

mehr