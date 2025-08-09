Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Rennradfahrer verletzt sich schwer bei Sturz in Sundern-Wildewiese

Sundern (ots)

Am heutigen Samstag, 09.08.2025 um 16:30 Uhr, befuhr ein 68-jähriger Mann aus Ense mit seinem Rennrad einen asphaltierten Waldweg in Sundern-Wildewiese. Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte der Mann mit seinem Rennrad und verletzte sich dabei schwer. Ein zufällig vorbeikommender Spaziergänger fand den Mann auf dem Boden liegend und wählte umgehend den Notruf. Der schwer verletzte Radfahrer wurde mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand nicht.

Her.

