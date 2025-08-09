POL-HSK: Update zu der Öffentlichkeitsfahndung vom 08.08.2025

Meschede (ots) - Aktuell sucht die Polizei nach einer vermissten Jugendlichen. Seit Montag, dem 04. August wird sie vermisst. Unter folgendem Link liegt eine Öffentlichkeitsfahndung vor, die auch die Beschreibung und ein Bild der Vermissten beinhaltet: https://polizei.nrw/fahndung/176891. Hinweise nimmt die Polizei in Meschede unter der 0291/90200 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde ...

