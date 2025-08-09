Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
POL-HSK: Update zu der Öffentlichkeitsfahndung vom 08.08.2025
Meschede (ots)
Nach polizeilichen Ermittlungen konnte die vermisste Jugendliche im Bereich Iserlohn im Märkischen Kreis angetroffen werden.
Die Öffentlichkeitsfahndung wird somit eingestellt.
