Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Update zu der Öffentlichkeitsfahndung vom 08.08.2025

Meschede (ots)

Nach polizeilichen Ermittlungen konnte die vermisste Jugendliche im Bereich Iserlohn im Märkischen Kreis angetroffen werden.

Die Öffentlichkeitsfahndung wird somit eingestellt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

