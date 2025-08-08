PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Öffentlichkeitsfahndung

Meschede (ots)

Aktuell sucht die Polizei nach einer vermissten Jugendlichen. Seit Montag, dem 04. August wird sie vermisst. Unter folgendem Link liegt eine Öffentlichkeitsfahndung vor, die auch die Beschreibung und ein Bild der Vermissten beinhaltet: https://polizei.nrw/fahndung/176891. Hinweise nimmt die Polizei in Meschede unter der 0291/90200 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Pressestelle
Flavia Lucia Rogge
Telefon: 0291/9020-1141
E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

