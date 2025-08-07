Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in Ferienhaus

Brilon (ots)

Zwischen Montag und Mittwoch sind Unbekannte in ein Haus in der Straße "Huxol" in Bontkirchen eingebrochen. Im Zeitraum von Montag, 09:15 Uhr und Mittwoch, 17 Uhr haben sich die Einbrecher gewaltsam Zugang in das Haus verschafft. Ob und welche Beute die Täter gemacht haben, ist Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Zeugen, die Hinweise geben können werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeiwache in Brilon unter der Telefonnummer 02961 - 90200 zu melden.

