Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit zwei schwer verletzten Personen in Bad Fredeburg

Schmallenberg (ots)

Am 05.08.2025 um 10:50 Uhr befuhr ein 65-jähriger Schmallenberger die K 36 aus Richtung Ebbinghof in Richtung der B 511. Er beabsichtigte, mit seinem Auto geradeaus über die Kreuzung hinweg in die Leißestraße zu fahren. Beim Einfahren in den Kreuzungsbereich kollidierte er aus bislang unbekannter Ursache mit der linken Fahrzeugseite eines von rechts kommenden Autos. Das Auto auf der B 511 wurde daraufhin in Richtung Leißestraße geschleudert und stieß mit einem weiteren Auto zusammen, das gegenüber an einem Stopp-Schild wartete.

Bei dem Zusammenstoß verletzten sich die beiden Insassen des Autos, das sich auf der B 511 befand, schwer. Die beiden Frauen aus Lippstadt wurde in umliegende Krankenhäuser verbracht. Alle Autos blieben nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

