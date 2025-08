Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Mehrere Fahrzeuge in der Hopfengasse in Alt-Arnsberg beschädigt

Arnsberg (ots)

An zwei Autos und einem Wohnwagen wurden Reifen zerstochen, ein Nummernschild eines weiteren Autos wurde gestohlen. Im Zeitraum vom 03.08. um 23:00 Uhr bis zum 04.08.2025 um 08:15 Uhr wurde von einem Auto vor einem Wohnhaus das Kennzeichen DO-MZ1906 entwendet.

Außerdem wurde an einem Auto ein Reifen zerstochen und der Kotflügel beschädigt. An einem Wohnwagen wurde ebenfalls ein Reifen zerstochen. Und an einem weiteren Auto wurden zwei Reifen zerstochen.

Die Kriminalpolizei in Arnsberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten,, sich mit der Polizeiwache in Arnsberg unter der Telefonnummer 02932-90200 in Verbindung zu setzen.

