Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (234/2025) Serie von Einbruchdiebstählen in Schulen und einem Kindergarten - Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung

Göttingen (ots)

Osterode, Herzberg und Bad Lauterberg

Nacht von Mittwoch (09.07.25) auf Donnerstag (10.07.2025)

OSTERODE/HERZBERG/BAD LAUTERBERG (ab) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (10.07.25) erschütterte den Landkreis Göttingen eine Einbruchsserie: Innerhalb weniger Stunden wurden in Herzberg am Harz, Osterode am Harz und Bad Lauterberg sieben nahezu gleichgelagerte Taten in Schulen und einer Kindertagesstätte verübt. In zwei Fällen scheiterten die Täter an den Sicherungen der Gebäude, sodass es bei Versuchshandlungen blieb.

Die bislang unbekannten Täter hebelten in allen Fällen rückwärtige Türen oder Fenster auf, drangen ins Gebäudeinnere ein und brachen dort gezielt verschlossene Büro-, Lehrerzimmer- und Sekretariatstüren auf, um nach Bargeld oder leicht abtransportierbaren Wertbehältnissen zu suchen.

An der Oberschule in Herzberg rissen die Einbrecher einen Tresor aus seiner Verankerung und nahmen ihn mit. Nur kurze Zeit später entwendeten Unbekannte auch aus der Herzberger Mahnteschule einen fest montierten Tresor mit einer bislang unbekannten Summe an Bargeld.

Auch in Osterode verschafften sich die Täter gewaltsamen Zugriff in das Gebäude der Kreismusikschule des Landkreises Göttingen. Sie verließen die Örtlichkeit hier aber mutmaßlich ohne Beute. Kurz darauf drangen sie in die Grundschule Dreilinden ein, brachen im Inneren mehrere Türen und Schränke auf und stahlen verschiedenes Werkzeug. Am Nebengebäude der Wartbergschule sowie am Kindergarten der Kreuzkirche blieb es beim Versuch, da Türen und Fenster standhielten.

Schließlich hebelten die Einbrecher in der KGS Bad Lauterberg die Hintertür auf, durchsuchten gezielt die Büroräume und ließen zwei leere Geldkassetten in Tatortnähe zurück.

Der angerichtete Sachschaden an allen Tatorten ist erheblich und kann zur Stunde noch nicht beziffert werden. Die Ermittlerinnen und Ermittler aus Osterode und Bad Lauterberg gehen aufgrund der identischen Vorgehensweisen von einem unmittelbaren Tatzusammenhang aus.

Wer in der Nacht vom 09. auf den 10. Juli 2025 in Herzberg, Osterode oder Bad Lauterberg verdächtige Personen, Fahrzeuge oder Geräusche wahrgenommen hat, wer Beobachtungen zu auffälligen Tresor- oder Werkzeugtransporten machen konnte oder sonstige sachdienliche Hinweise geben kann, wird dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 05522/508-0 bei der Polizei Osterode am Harz oder unter der Telefonnummer 05524/963-0 bei der Polizei Bad Lauterberg zu melden.

Jede noch so kleine Beobachtung kann entscheidend zur Aufklärung dieser Einbruchserie beitragen.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell