Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (231/2025) Auseinandersetzung in Restaurant in Bad Sachsa am 13. April - Polizei sucht unbekannten Gast, der schlichtend eingriff, und weitere Zeugen

Göttingen (ots)

Bad Sachsa, Schulweg

Sonntag, 13. April 2025, gegen 01.35 Uhr

BAD SACHSA (jk) - Im Zusammenhang mit einer Auseinandersetzung zwischen mehreren jungen Männern Mitte April in einem Lokal in Bad Sachsa (Landkreis Göttingen), sucht die Polizei nach einem unbekannten Gast, der sich schlichtend in die Situation eingeschaltet und die beiden involvierten Parteien getrennt haben soll. Bei dem Streit wurde ein Beteiligter leicht verletzt. Der als ca. 190 cm groß und etwa 30 bis 40 Jahre alt beschriebene Unbekannte soll die eine Gruppe im weiteren Verlauf zu ihrem Auto begleitet haben. Der Zeuge wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Der besagte Vorfall ereignete sich am 13. April (Sonntag) gegen 01.35 Uhr in einem Restaurant am Schulweg. Der genaue Geschehensablauf ist bislang weiterhin unklar und Bestandteil der laufenden Ermittlungen.

Hierfür sind die Beobachtungen des unbekannten Helfers, aber auch die von weiteren Zeugen bzw. Gästen von Bedeutung. Die Polizei Bad Lauterberg bittet deshalb diese Personen, sich unter Telefon 05524/963-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell