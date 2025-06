LPI-SHL: Mit dem Rad aufgefahren

Geismar (ots) - In der Zeit von Donnerstagabend bis Sonntagabend verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Grillhäuschen am Sportplatz in der Straße "Zum Königsweg" in Geismar. Aus dem Inneren entwendeten die Unbekannten einen Gasgrill und drei Gasflaschen im Wert von etwa 350 Euro. Des Weiteren wurde die Bewässerungsanlage beschädigt. Sachdienliche Hinweise zu der Tat oder dem Verbleib ...

