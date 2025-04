Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Täter-Duo scheitert bei Diebstahl von Zigarettenautomat

Obertshausen (ots)

(lei) Zwei Unbekannte haben am frühen Montagmorgen versucht, in einem Kiosk in der Leipziger Straße in Hausen einen Zigarettenautomaten zu entwenden.

In der Zeit zwischen 3 Uhr und 3.20 Uhr verschafften sich die beiden augenscheinlich männlichen Personen Zutritt zu dem Geschäft, wobei zunächst erst einer der beiden versuchte, den Automaten von der Wand zu ziehen. Er verschwand zunächst, kehrte dann jedoch mit einem Komplizen zurück und sie versuchten es mit vereinten Kräften. Als auch das misslang, flüchteten sie.

Der erste Täter war schlank, hatte einen schwarzen Bart, schwarze Haare und trug einen blauen Pullover, eine blaue Weste mit weißem Rücken, eine schwarze Hose sowie schwarze Schuhe. Sein Komplize war ebenfalls schlank und mit einer weißen Schildmütze, einem blauen Pullover und einer schwarzen Steppweste bekleidet. Er trug eine schwarze Jogginghose mit weißen Streifen seitlich an den Beinen sowie schwarze Schuhe. Hinweise von Zeugen bitte an die Polizeistation Heusenstamm unter der Rufnummer 06104 6908-0.

Offenbach, 29.04.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell