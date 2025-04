Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Autobahn 3 in Richtung Würzburg voll gesperrt - Fünf Beteiligte: Drei Verletzte

Autobahn 3 / Obertshausen (ots)

(fg) Nach zwei Unfällen mit insgesamt fünf beteiligten Fahrzeugen auf der Autobahn 3 kurz nach der Anschlussstelle Obertshausen in Fahrtrichtung Würzburg ist die Fahrbahn nach wie vor voll gesperrt. Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte ein Sprinter samt Anhänger kurz nach 3 Uhr an einem Baustellenfahrzeug vorbeizufahren. Das Baustellenfahrzeug stand auf dem rechten von drei Fahrspuren. Aus bislang unbekannten Gründen touchierte der Sprinter beim Spurwechsel den Baustellenanhänger. Aufgrund des Unfalls und der über die gesamte Fahrbahn verteilten Trümmerteile verlangsamten bislang unbeteiligte Verkehrsteilnehmer ihre Geschwindigkeit fast bis zum Stillstand. Der Fahrer eines Sattelzugs, der auf der mittleren Spur unterwegs war, musste daraufhin wohl ebenfalls stark abbremsen. Zwei dahinterfahrende Lastkraftwagen-Fahrer konnten offensichtlich nicht mehr rechtzeitig bremsen, sodass es zum Auffahren kam. Der entstandene Sachschaden dürfte im sechsstelligen Eurobereich liegen. Drei Beteiligte wurden leicht verletzt und kamen zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus.

Wie lange die Autobahn noch voll gesperrt ist, ist derzeit nicht absehbar. Die Feuerwehr, die Autobahnmeisterei und auch die Polizei sind aktuell noch vor Ort; unter anderem wegen der Abschleppungen der beteiligten Fahrzeuge und der Reinigung der Fahrbahn. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallgeschehen geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 06183 91155-0.

Weiterer Unfall auf der Gegenfahrbahn

Gegen 6.15 Uhr kam es in der Auffahrt Obertshausen in Richtung Köln auf der Gegenfahrbahn zu einem Auffahrunfall; hierbei sind nach bisherigen Erkenntnissen ein Lastkraftwagen und ein Auto beteiligt. Verletzt wurde niemand.

Offenbach, 29.04.2025, Pressestelle, Felix Geis

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell