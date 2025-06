Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Grillhäuschen

Geismar (ots)

In der Zeit von Donnerstagabend bis Sonntagabend verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Grillhäuschen am Sportplatz in der Straße "Zum Königsweg" in Geismar. Aus dem Inneren entwendeten die Unbekannten einen Gasgrill und drei Gasflaschen im Wert von etwa 350 Euro. Des Weiteren wurde die Bewässerungsanlage beschädigt. Sachdienliche Hinweise zu der Tat oder dem Verbleib des Diebesgutes nimmt die Polizeiinspektion Bad Salzungen unter der Telefonnummer 03695 551-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0160300/2025 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell