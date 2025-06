Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Trabbi außer Kontrolle

Meiningen (ots)

Ein 24-jähriger Autofahrer fuhr Sonntagnachmittag aus Richtung Untermaßfeld kommend in den Kreisverkehr ein und verließ diesen in Richtung Werrastraße in Meiningen. Vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit geriet er mit seinem Trabant auf die Verkehrsinsel der Ausfahrt, verlor die Kontrolle und überschlug sich. Der Fahrer verletzte sich schwer und sein 19-jähriger Beifahrer leicht. Beide kamen ins Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme war die Straße für etwa eine Stunde voll gesperrt. Am Trabbi entstand ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro.

