Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Gegen Haus gefahren

Kleinschmalkalden (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam ein Autofahrer von der Straße ab und fuhr gegen ein Wohnhaus in der Friedrichrodaer Straße in Kleinschmalkalden. Der Mann war stark alkoholisiert - ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast zwei Promille. Der Rettungswagen brachte den Unfallverursacher leicht verletzt ins Krankenhaus. Es folgten eine Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheins. Um den Pkw kümmerte sich der Abschleppdienst. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 18.000 Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell