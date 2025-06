Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Wohnanhänger auf Gartengrundstück beschädigt - Zeugen gesucht

Jüchsen (ots)

Unbekannte Täter begaben sich in der Zeit vom 06.06.2025 bis Sonntagmittag auf ein Gartengrundstück in der Vachdorfer Straße in Jüchsen. Sie öffneten und durchwühlten einen abgestellten Pferdeanhänger und räumten Gegenstände nach draußen und in den ebenfalls dort abgestellten Wohnanhänger. Die Täter beschmierten den Wohnanhänger von außen und verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Anhänger. Sie durchsuchten und beschädigten die Inneneinrichtung, das Dachfenster sowie weitere Teile. Die Polizei sicherte durch den/die Einbrecher zurückgelassene Gegenstände und sucht dringend Zeugen, die verdächtige Personen im Tatzeitraum gesehen haben oder Hinweise zu dem/den Tätern geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0160349/2025 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell