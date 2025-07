Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (230/2025) Zeugenhinweis verhilft zu schnellem Erfolg in Göttingen: Mutmaßlicher Fahrraddieb in der Innenstadt gefasst, Rad an Eigentümerin ausgehändigt

Göttingen (ots)

Göttingen, Mühlenstraße

Dienstag, 8. Juli 2025, gegen 20.20 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - Ein aufmerksamer Zeuge hat der Polizei am Dienstagabend (08.07.25) in der Göttinger Innenstadt zur schnellen Ergreifung eines mutmaßlichen Fahrraddiebs verholfen. Das nach derzeitigem Stand von dem 26 Jahre alten Göttinger kurz zuvor aus einem Hinterhof an der Mühlenstraße gestohlene Fahrrad wurde noch am selben Abend wieder an die Eigentümerin übergeben. Der mutmaßliche Dieb kam nach Abschluss der Maßnahmen vor Ort auf freien Fuß. Die Ermittlungen gegen ihn wegen besonders schweren Falls des Fahrraddiebstahls dauern an.

Den Fahndungserfolg verdankt die Göttinger Polizei der schnellen Reaktion eines aufmerksamen Zeugen. Dieser hatte gegen 20.20 Uhr beobachtet, wie sich ein Mann in dem besagten Hinterhof mit einem Gegenstand an einem abgeschlossenen Damenrad zu schaffen machte und anschließend mit dem Gefährt flüchtete.

Der aufmerksame "Beobachter" handelte sofort, informierte über Notruf 110 die Polizei und löste damit eine Fahndung nach dem Täter aus, in die mehrere Streifenwagen eingebunden waren.

Anhand der von dem Zeugen mitgeteilten, detaillierten Täter- und auch Fahrradbeschreibung konnte der Gesuchte mitsamt Damenrad nur wenig später im Bereich des Waageplatzes gesichtet und ergriffen werden. Die Beamten nahmen dem Göttinger das Rad ab und händigten es wieder an die Eigentümerin aus.

Die weiteren Ermittlungen gegen den mutmaßlichen Dieb dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell