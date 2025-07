Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (229/2025) Medizinischer Notfall am Faßberg: 69-Jähriger verliert Kontrolle über seinen Pkw und prallt in eine Hecke, Zustand kritisch

Göttingen (ots)

Göttingen, Am Faßberg

Mittwoch, 9. Juli 2025, gegen 12.00 Uhr

GÖTTINGEN (ab) - Auf dem Faßberg in Göttingen ist am Mittwochmittag (09.07.25) gegen 12.00 Uhr ein 69 Jahre alter Mann aus Göttingen mit seinem Audi plötzlich von der Straße abgekommen. Der Wagen überfuhr zunächst ein Verkehrsschild und kam schließlich in einer angrenzenden Hecke zum Stehen. Seine 69-jährige Beifahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Nach ersten Erkenntnissen erlitt der Fahrer während der Fahrt einen akuten medizinischen Notfall, verlor das Bewusstsein und damit die Kontrolle über sein Fahrzeug. Polizeibeamte und Sanitäter kämpften bereits an der Unfallstelle um sein Leben, stabilisierten ihn und brachten ihn schließlich "in kritischem Zustand" in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und anschließenden Bergung des Fahrzeugs wurde die Straße zwischen der B27 und der Grisebachstraße voll gesperrt. Der Gesamtschaden steht zur Stunde noch nicht fest.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

