Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (225/2025) Nach Ortung mittels AirTag - Polizei durchsucht Apartment in Göttinger Gebäudekomplex, gestohlener E-Scooter aufgefunden, Täter unbekannt

Göttingen (ots)

Göttingen, Groner Landstraße

Nacht von Sonntag auf Montag, 30. Juni 2025

GÖTTINGEN (ab) - Dank der schnellen Reaktion seines Besitzers und der zielgerichteten Arbeit der Göttinger Polizei ist ein in der Nacht zum Montag gestohlener E-Scooter bereits kurze Zeit nach der Tat wieder aufgetaucht.

Der Besitzer hatte sein Elektrokleinstfahrzeug am Sonntagabend (29.06.) gegen 22:00 Uhr mit einem Kettenschloss an einem Fahrradständer vor einem Imbiss in der Groner Straße abgestellt. Als er rund drei Stunden später zurückkehrte, waren sowohl der E-Scooter im Wert von rund 750 EUR als auch das Schloss verschwunden. Der Mann meldete den Diebstahl sofort auf der Polizeiwache.

Weil das Fahrzeug mit einem AirTag gesichert war, zeigte die Ortung kurz darauf einen Gebäudekomplex in der Groner Landstraße als aktuellen Standort an. Eine Funkstreife fuhr gemeinsam mit dem Geschädigten zum genannten Mehrparteienhaus. Dort konnte in einem Appartement ein akustisches Signal des Trackers eindeutig lokalisiert werden. Auf mehrfaches Klopfen öffnete niemand.

Nach Rücksprache mit dem Bereitschaftsdienst der Staatsanwaltschaft Göttingen, ordnete ein Staatsanwalt noch in der Nacht eine Durchsuchung des Appartements an. Einsatzkräfte öffneten die Tür und stießen im Bad auf den entwendeten E-Scooter. Dessen Rahmen- und Versicherungsnummer stimmten überein, sodass das Fahrzeug dem Besitzer noch vor Ort ausgehändigt werden konnte.

Darüber hinaus stellten die Beamten mehrere mutmaßliche Tatwerkzeuge sicher - darunter einen Schraubendreher mit abgebrochener Spitze und einen Radmutternschlüssel. Hinweise auf den oder die Bewohner ergaben sich in der Wohnung nicht. Der Tatverdächtige ist daher noch unbekannt.

Ermittler des Zentralen Kriminaldienstes haben ein Verfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls eingeleitet und bitten Zeuginnen und Zeugen, die zwischen Sonntagabend und Montagfrüh verdächtige Beobachtungen im Bereich Groner Straße / Groner Landstraße gemacht haben, sich unter Tel. 0551/491-2115 zu melden.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell