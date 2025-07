Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (223/2025) Versuchter Fahrraddiebstahl in der Reitstallstraße - Tatverdächtiger nach kurzer Flucht festgenommen

Göttingen (ots)

Donnerstag, 03. Juli 2025, gegen 15:50 Uhr Göttingen, Reitstallstraße

Göttingen (ab) - Am Donnerstag vergangener Woche (03.07.25), meldeten aufmerksame Zeugen gegen 15:50 Uhr in der Reitstallstraße einen Mann, der sich an einem gesicherten Fahrradständer zu schaffen machte und offenbar versuchte, ein E-Bike zu stehlen.

Mehrere Funkstreifenwagen wurden alarmiert. Als die erste Streife den Tatort erreichte, flüchtete der Verdächtige zu Fuß in Richtung Innenstadt. Sofort nahmen Beamte fußläufig die Verfolgung auf, die sie durch die stark besuchte Fußgängerzone führte. In Höhe des Gänseliesel-Brunnens gelange es schließlich, den nach rund 500 m Sprint sichtbar erschöpft wirkenden Fahrraddieb einzuholen und widerstandslos festzunehmen. Verletzt wurde bei der Festnahme niemand.

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 22-jährigen Göttinger. Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamten in seiner Tasche eine geringe Menge von Betäubungsmitteln.

Der Mann wurde für die weiteren polizeilichen Maßnahmen mit zur Dienststelle genommen. Nach Entscheidung der Staatsanwaltschaft Göttingen wurde er mit Abschluss der Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Gegen den 22-Jährigen wird nun wegen des Verdachts des versuchten besonders schweren Falls des Fahrraddiebstahls sowie Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall in der Reitstallstraße beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 0551/491-2115 an die Polizei Göttingen zu wenden.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell