POL-GÖ: (222/2025) "Reinhäuser Wald": Ermittlungen nehmen neue Wendung - Haftrichter ordnet Untersuchungshaft gegen 23-jährige Tatverdächtige an. Staatsanwaltschaft Göttingen übernimmt Pressehoheit

GEMEINDE GLEICHEN (ab) - Die Ermittlungen im Fall der am frühen Montagmorgen (30.06.25) leblos in einem Waldstück bei Reinhausen aufgefundenen jungen Frau haben zu einer entscheidenden Wendung geführt.

Zur Klärung der genauen Todesumstände ordnete die Staatsanwaltschaft Göttingen unmittelbar eine Obduktion des Leichnams der jungen Frau an. Die noch am Montagnachmittag (30.06.25) in der Göttinger Rechtsmedizin durchgeführte Untersuchung ergab zunächst keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung, die zum Tod der jungen Frau geführt haben (wir berichteten).

Parallel hierzu leiteten Ermittler des 1. Fachkommissariats des Zentralen Kriminaldienstes der Polizeiinspektion Göttingen intensive Ermittlungen zu den Geschehnissen ein, die sich neben dem unmittelbaren Fundort des Opfers auch auf dessen privates Umfeld erstreckten. Im Ergebnis dessen stießen die Ermittler auf eine 23-jährige Frau aus einer Mitgliedsgemeinde der Samtgemeinde Gieboldehausen, gegen die sich der dringende Tatverdacht des Totschlags erhärtete. Nähere Angaben hierzu sollen derzeit aus ermittlungstaktischen Gründen nicht erfolgen.

Die Beschuldigte wurde am gestrigen Nachmittag (03.07.25) festgenommen und dem Haftrichter des Amtsgerichts Göttingen vorgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ dieser Haftbefehl wegen Flucht- und Verdunklungsgefahr gegen die 23-Jährige. Sie befindet sich seither in Untersuchungshaft.

Im Zusammenhang mit den Ermittlungen wegen des nunmehr bestehenden Verdachtes eines Tötungsdeliktes, ist die Pressehoheit am Freitagmorgen (04.07.25) an die Staatsanwaltschaft Göttingen gewechselt. Medienanfragen sind ab sofort an Herrn Oberstaatsanwalt Andreas Buick, Telefon 0551/403-1605, zu richten.

