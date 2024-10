POL-WAF: Kreis Warendorf. Polizei geht On Air - Polizeisprechstunde im Radio

Polizei Warendorf

Auf Wochenmärkten, an der Mobilen Wache, in den Wachstandorten Ahlen, Warendorf, Beckum, Oelde, online und telefonisch - im gesamten Kreis beantworten wir Ihre Fragen. Ab Ende November gibt es eine weitere Möglichkeit:

Die Kreispolizeibehörde Warendorf startet eine Kooperation mit dem lokalen Radiosender Radio WAF. In einer Sprechstunde beantworten Experten der Polizei künftig Fragen, die Bürgerinnen und Bürger stellen - offen und gerade heraus, für jeden hörbar. "Ich freue mich sehr, dass wir den Menschen im Kreis Warendorf durch diese Kooperation deutlich machen können: Unsere Polizei ist nahbar und transparent", kommentiert Behördenleiter Olaf Gericke die neue Polizeisprechstunde bei Radio WAF.

Diese Stunde wird in einem regelmäßigen Turnus stattfinden und jedem die Möglichkeit geben, Antworten zu bestimmten Themen zu erhalten. Diese Themen werden bereits einige Zeit vor der Sendung bekannt gegeben. So hat jeder die Möglichkeit seine eigenen Fragen per E-Mail an die Polizei zu schicken, per Messenger an Radio WAF und die Antworten dann von unseren Experten während der Sendung zu hören.

"Täglich informieren wir unsere Hörerinnen und Hörer über aktuelle Themen und versorgen sie mit wichtigen Infos aus dem Kreis. Durch diese neue und gute Form der Zusammenarbeit mit der Polizei gelingt es uns noch mehr, die Menschen da abzuholen wo sie sind, im Sicherheitsgefühl", freut sich Radio WAF Chefredakteur Frank Haberstroh.

Da uns aktuell vermehrt Anfragen zum Thema "Sicheres Zuhause" erreichen und auch die Einbruchzahlen während der dunklen Jahreszeit steigen können, haben wir uns entschieden das Thema "Einbruchschutz" zum Hauptthema der ersten Sendung zu machen. Oft verschaffen sich Täter auch über Tag Zugang zu Wohnhäusern - dann nämlich, wenn die Bewohner arbeiten sind. Das ist vielen gar nicht bewusst.

"Ich freue mich sehr, dass dieses wichtige Thema "Einbruchschutz" Inhalt der ersten Sendung sein wird und wir so mit vielen weiteren Informationen, die Menschen im Kreis Warendorf vor Schaden bewahren können", fasst Olaf Gericke zusammen.

Sie wollen wissen, wie Sie einen Einbruch verhindern? Wie Sie Ihr Zuhause auch ohne große bauliche Maßnahmen besser schützen? Was Sie auf keinen Fall tun sollten, wenn bei Ihnen eingebrochen wurde? Schicken Sie Ihre Fragen schon jetzt per Mail an:

Polizeifragen.Warendorf@polizei.nrw.de oder an Info@radiowaf.de.

Das Datum der Sendung wird kurz vorher bei Radio WAF und auch auf unseren Social Media Seiten bekannt gegeben.

