POL-GÖ: (219/2025) Tödlicher Verkehrsunfall bei Gieboldehausen - Radfahrer auf der Bundesstraße 247 von PKW erfasst, genauer Hergang noch unklar

Göttingen (ots) - Duderstadt, Marktstraße Montag, 30. Juni 2025, gegen 19:20 Uhr DUDERSTADT (ab) - Am Montagabend (30.06.25) gegen 19:20 Uhr, brach in einem Wohn- und Geschäftshaus in der Marktstraße in Duderstadt (Landkreis Göttingen) ein Feuer aus. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch nicht beziffert. ...

mehr