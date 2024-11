Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand in einer Ferienwohnung in Bansin

Heringsdorf (ots)

Am 21.11.2024 gegen 23:35 Uhr wurde der Rettungsleitstelle des Landkreises Vorpommern-Greifswald die Explosion eines Gaskamines im Fischerweg in 17429 Bansin gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte von Polizei und Freiwilliger Feuerwehr bestätigte sich der Sachverhalt. Nach ersten Erkenntnissen wurde in einer Ferienwohnung durch die Mieter des Ferienhauses aus Hamburg ein Bioethanolkamin betrieben. Beim Versuch den Kamin bei laufenden Betrieb nachzufüllen kam es zu einer Stichflamme. Hierdurch wurden Teile der Wohnung in Brand gesetzt. Durch die eingesetzten Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Heringsdorf und Ahlbeck konnte der Brand gelöscht werden. Der bei dem Brand entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 12.000,-EUR. Die vier Mieter aus Hamburg im Alter von 27 - 47 Jahren blieben unverletzt. Die Ferienwohnung ist zur Zeit nicht mehr bewohnbar. Die Mieter wurden in einer anderen Ferienwohnung untergebracht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung aufgenommen.

