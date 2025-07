Polizei Aachen

POL-AC: Zeugin nach mutmaßlichem Übergriff in Imgenbroich gesucht

Monschau (ots)

Nach einem mutmaßlichen Angriff auf einen älteren Mann am vergangenen Mittwoch (25.06.2025) in der Straße "Auf Beuel" in Imgenbroich sucht die Polizei Aachen nach einer bislang unbekannten Zeugin.

Nach ersten Erkenntnissen sollen mehrere unbekannte Personen um kurz nach 21 Uhr einen Mann mit Steinen beworfen und danach in ein Fahrzeug gezogen haben. Im Anschluss flüchteten die Personen mit dem Mann in dem Fahrzeug in Richtung Mützenich.

Eine bislang namentlich nicht bekannte Frau soll das Geschehen beobachtet und das vermeintlich flüchtige Fahrzeug verfolgt haben. Sie soll das Fahrzeug dann allerdings aus den Augen verloren und ihre Beobachtungen drei Passanten geschildert haben. Danach habe sich die Frau in unbekannte Richtung entfernt.

Ob die Beobachtungen der unbekannten Zeugin im Zusammenhang mit einer Straftat stehen, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Die Kriminalpolizei bittet daher die unbekannte Zeugin, sich zu Bürozeiten unter der Rufnummer 0241/9577-33301 oder (außerhalb der Bürozeiten) 0241/9577-34210 zu melden. (gw)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell