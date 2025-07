Polizei Aachen

POL-AC: Öffentlichkeitsfahndung nach versuchter gefährlicher Körperverletzung in Linienbus

Aachen (ots)

Am 19.02.2025 (Mittwoch) gegen 19:15 Uhr kam es zu einer versuchten gefährlichen Körperverletzung in einem Bus der ASEAG in Aachen. (Siehe auch unsere Pressemitteilung vom 20.02.25: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11559/5975162)

Da eine fremdenfeindliche Motivation des flüchtigen Täters nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde der Vorgang beim Staatsschutz der Polizei Aachen bearbeitet.

Umfangreiche Ermittlungen führten bislang nicht zur Ergreifung des Mannes. Das Amtsgericht Aachen hat nun einen Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung erlassen. Die Fahndungsfotos können unter folgendem Link abgerufen werden:

https://polizei.nrw/fahndung/173270

Zeugen, die Hinweise geben können, werden zur weiteren Klärung des Sachverhalts gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0241/9577-35301 (während der Bürozeiten) oder 0241/9577-34210 (außerhalb der Bürozeiten) zu melden.

Die Fotos können im Rahmen der Berichterstattung rechtefrei verwendet werden. (sk)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell