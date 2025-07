POL-AC: Polizei Aachen zieht Unwetter-Bilanz

Aachen (ots) - Am 19.02.2025 (Mittwoch) gegen 19:15 Uhr kam es zu einer versuchten gefährlichen Körperverletzung in einem Bus der ASEAG in Aachen. (Siehe auch unsere Pressemitteilung vom 20.02.25: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11559/5975162) Da eine fremdenfeindliche Motivation des flüchtigen Täters nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde der Vorgang ...

mehr