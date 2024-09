Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Nellingen - Landwirtschaftliche Halle abgebrannt

Hoher Sachschaden entstand bei einem Brand in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Nellingen

Ulm (ots)

Gegen 2.15 Uhr informierte ein Zeuge über Notruf die Polizei, dass es in der Ortsmitte von Nellingen brennen würde. Als die Feuerwehr vor Ort eintraf, stand eine landwirtschaftliche Halle bereits in Flammen. Mehr als 100 Einsatzkräfte der Feuerwehren Nellingen und weiterer umliegenden Gemeinden, des Technischen Hilfswerks und des Rettungsdienstes waren im Einsatz. Personen kamen bei dem Feuer nicht zu Schaden. Zwei in unmittelbarer Nachbarschaft befindliche Häuser mussten währende der Löscharbeiten evakuiert werden. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen hielt sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs niemand in Halle auf. In dem Gebäude waren mehrere Fahrzeuge und auch wenige 100l Heizöl gelagert. Die Brandursache ist bislang noch nicht bekannt. Der Sachschaden wird von der Polizei auf mindestens 300 tsd. Euro geschätzt. Die Halle brannte komplett ab. Das Polizeirevier Ulm-Mitte hat die Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell